с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Армия и оружие В США предложили создать стратегию удара по Крыму Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".

Технологии В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

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Политика В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы "Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

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