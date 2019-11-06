Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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Армия и оружие
В США предложили создать стратегию удара по Крыму
Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
ИнфоСМИ 12:03
Технологии
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb 18:20
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы
"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Газета.Ru 10:17
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 08:20
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости 04 ноября в 00:00
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Спорт
WADA получило ответы от России на все вопросы
Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Наука
Обезьяны помогут разработать лечение синдрома, вызывающего слепоту
Генетическая мутация, которая приводит к редкому, но разрушительному синдрому, вызывающему слепоту была впервые обнаружена у обезьян.
МКБ-11 вчера в 01:47
Происшествия
В лондонском театре обрушился потолок, есть пострадавшие
В театре Пикадилли в Лондоне кусок потолка рухнул на зрителей во время спектакля, передает телеканал Sky News.
Росбалт 18:20
Общество
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
По данным УФАС, Альфа-банк, «Хоум Кредит», Райффайзенбанк и Ситибанк навязывали жителям столицы без их согласия предложения по ипотеке, кредитованию и картам.
РБК 09:37
Футбол
Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Газета.Ru 16:36