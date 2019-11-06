Политика
Lenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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Политика
ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Известия 17:37
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Культура
HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве
Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
ТАСС 08:26
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета 05:08
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Футбол
«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Газета.Ru 14:51
Происшествия
В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В конце прошлого года 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова столкнулась с проблемами со здоровьем.
Вокруг ТВ 10:16
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала рубль
Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.
Ведомости 10:50
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Кино
Сергей Бурунов перевоплотился в Маколея Калкина на постере новогоднего сиквела «Полицейского с Рублёвки»
ИА InterMedia вчера в 06:32
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России вчера в 18:30
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40