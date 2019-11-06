с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Политика ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Общество Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Культура HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.

Футбол «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".

Происшествия В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.

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Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Экономика ВТБ собрал половину долгов «Мечела» Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала рубль Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».

Общество Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.

Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.