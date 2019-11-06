Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
Читать в источнике
Комментировать359
с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил
 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБКвчера в 07:33

Подробнее о событии

В «Газпроме» назвали условия для нового транзитного контракта с Украиной

ТАССвчера в 06:01

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

RT на русскомвчера в 13:27

Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

РБКвчера в 07:33

Миллер назвал условия для заключения контракта на транзит газа с Киевом

Известиявчера в 07:06

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

РИА Новостивчера в 15:58

Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу

Московский Комсомолецвчера в 06:55

Глава «Газпрома» и спецпредставитель Германии обсудили транзит газа через Украину в 2020 году

Finam.Ruвчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников

В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Космос

Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар

Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 03 ноября в 22:04
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

В Ханты-Мансийске десять человек отравились угарным газом

От газа пострадала семья, которая ранее установила дизельную печь для обогрева жилья.
Коммерсантъ 00:45
Происшествия

Женщину насмерть засыпало семечками под Оренбургом

По версии следствия, 58-летняя сотрудница компании во время сушки семян подсолнечника поскользнулась и упала в металлический короб, заполненный урожаем.
News.ru вчера в 14:16
Интернет

В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Происшествия

В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23
Футбол

«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 05 ноября в 14:51
Политика

«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Известия вчера в 18:03
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК вчера в 18:53
Кино

«Терминатор» возглавил американский прокат

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv 05 ноября в 07:09
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru вчера в 06:27
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Политика

Трамп назвал фейком просьбу к Барру «оправдать» разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал неправдой публикацию о том, что просил генерального прокурора Уильяма Барра о пресс-конференции, касающейся своей телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 01:25
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное