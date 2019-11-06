с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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Происшествия Женщину насмерть засыпало семечками под Оренбургом По версии следствия, 58-летняя сотрудница компании во время сушки семян подсолнечника поскользнулась и упала в металлический короб, заполненный урожаем.

Интернет В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.

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Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.