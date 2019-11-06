с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Политика Иран возобновил обогащение урана в Фордо Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Авто В интернете опубликовали изображения салона обновленной Lada 4x4 В салоне установят новую переднюю панель, центральная область которой «закроет» габаритный корпус из пластика, имеющий интегрированные дефлекторы воздуховодов, блок климат-контроля и полку с нижней части.

Общество Россиянам придется выбрать тип трудовой книжки Как передает «Коммерсантъ», россиянам предлагается возможность выбора типа трудовой, однако в случае перехода на электронный формат, получить бумажный вариант будет невозможно.

Футбол Агент Смольникова рассказал о переговорах с «Зенитом» Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» рассказал о начавшихся переговорах с клубом.

Общество Счетная палата рассказала о сокращении населения России "Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.

Политика Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.