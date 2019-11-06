Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.
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с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил
 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК07:33

Подробнее о событии

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

РИА Новости15:58

Миллер назвал условия для заключения контракта на транзит газа с Киевом

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Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

РБК07:33

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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В «Газпроме» назвали условия для нового транзитного контракта с Украиной

ТАСС06:01

Миллер обсудил с представителем ФРГ пакетную сделку с Киевом по газу

Московский Комсомолец06:55

Глава «Газпрома» и спецпредставитель Германии обсудили транзит газа через Украину в 2020 году

Finam.Ru05:37
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
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