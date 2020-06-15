Энергетика
Взгляд.руГазпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Оценить557
с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Энергетика
Brent подешевела до $37,4 за баррель
Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%.
Известия 03:17
Авто
Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
Наука
Создали первый в мире прототип трёхмерного бионического глаза
Как отмечают специалисты, по аналогии с настоящим, искусственный глаз имеет линзу для обеспечения фокусировки светового излучения и полусферическую сетчатку.
Evo-rus.com 11:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Политика
МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России
В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.
ИА Красная Весна 13:58
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж.
Городовой 09:23
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru 13 июня в 15:21
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Общество
Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках осуществления экономических мер поддержки важно не только реализовывать технические детали на уровне правительства и ведомств, но и сам результат, а именно прямая поддержка граждан и предприятий.
Газета.Ru 09:35
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
РИА Новости 09:28
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения
Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru 13:52
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Общество
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Российская газета 12:35
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Политика
Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград
Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
Московский Комсомолец 12:48