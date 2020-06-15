"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 11

Шоу-бизнес Волочкова устроила Борисовой балетный «ад» В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам. 16

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.

Общество Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 145

Гаджеты Qualcomm представит Snapdragon 775G 17 июня Американский процессорный гигант Qualcomm выпустит 17 июня новый субфлагманский процессор Snapdragon 775G.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 159

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 696

Здоровье В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг "Акрона" на уровне "BB-" Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг российского производителя удобрений "Акрон" на уровне "BB-".

Здоровье США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. 2

Наука Стало понятно, почему некоторые люди много едят и не толстеют Зарубежные научные специалисты собрали две группы людей: в одну входили стройные участники, которые не теряли формы даже когда специально для эксперимента начинали есть больше, питались фастфудом.

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1K

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Новое поколение PlayStation поступит в продажу в ноябре, но точные сроки неизвестны. 1K