Энергетика
Взгляд.руГазпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
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"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс06:31
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