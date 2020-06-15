Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руГазпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
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