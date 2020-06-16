"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании. В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

Авто В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort. 2

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня. 232

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 489

Кино Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 3

Общество После жары в Москве резко похолодает Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов. 96

Общество Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов. 13

Общество Где в Тульской области болеют коронавирусом: карта 15 июня Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заразились 5436 человек, из них 3401 — вылечились, 60 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались. 663

Экономика Треть российских компаний отказались от господдержки Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.

Транспорт Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 654

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 752

Общество Названа способствующая богатству россиян привычка Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. 96

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 7

Происшествия После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества. 3

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 5,1K

Гаджеты Lenovo готова выпустить первый в мире ноутбук Flex 5G Все флагманы Android, выпущенные в этом году, оснащены модемами и антеннами 5G, а серия iPhone 12 также будет поддерживать подключение новой сети, где только это возможно. 1

Общество За сутки в Красноярском крае пять человек умерли от коронавируса По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 в крае, на 17 июня у 160 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных COVID-19 составляет — 6 973. 4

Общество Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 731