Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
Интерфаксвчера в 06:31

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«Газпром» продолжает переговоры с PGNiG о цене на газ с 2017 года

Российская газета03:27

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфакс02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъ03:32

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUM04:04

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАСС02:46

«Газпром экспорт» и PGNIG обсуждают пересмотр цены газа с 2017 года

ПРАЙМ02:54

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 08:07
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

Российская газета 04:05
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
1,4K
Происшествия

Уральский журналист потребовал компенсацию за полученные страдания

REGNUM 08:00
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
Общество

Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
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Происшествия

Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
15
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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Кино

В августе представят новые игры, комиксы, фильмы и сериалы по DC

Warner Bros. анонсировала DC FanDome — 24-часовой фестиваль, на котором состоится показ будущих проектов во вселенной DC, среди которых будут игры, комиксы, сериалы и фильмы.
Игромания.ру 09:36
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Политика

Путин обещал удивить «партнёров» с гиперзвуковым оружием

Ранее Путин заявлял, что появление у России гиперзвукового оружия делает «бессмысленными» огромные ассигнования некоторых западных стран на «сдерживание» Москвы.
ИА REX вчера в 05:55
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
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Шоу-бизнес

Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru 10:07
Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Польские военные эксперты, пересказ статьи которых приводят "Актуальные новости", подчеркнули, что внедрение в артиллерию компьютерных систем управления огнем и создание высокоточных боеприпасов сделали это оружие еще более эффективным.
Политическая Экспертиза 08:52
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
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Авто

Citroen представил посвежевший хэтчбек Citroen C3

Модель доступна в Британии от 16280 фунтов стерлингов По заявлению авторитетного издания speedme.ru, уже в августе текущего года ожидаются поставки первых партий нового Citroen C3, доступного Британским автолюбителям от 16280 фунтов стерлингов, что в пересчете по актуальному курсу приблизительно ровняется 1410000 рублей за базовую комплектацию Feel.
Inc-news.ru вчера в 03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Происшествия

В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
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Футбол

Болельщики «Ростова» смогут попасть на матч с «Сочи»

На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
ФК Ростов 08:22
Общество

Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала

Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
1
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
13
Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
13
Экономика

Губернатор Петербурга просит у федерального бюджета кредиты под 0,1%

Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 17:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал федеральный центр компенсировать доходы, потерянные региональными бюджетами из-за мер поддержки в условиях коронавируса, введенных на федеральном уровне.
REGNUM 10:08
6
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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