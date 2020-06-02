Энергетика

RT на русскомRT на русском«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Польские энергетики: апелляция «Газпрома» не изменит решение суда

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РИА Новости02 июня в 11:57

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ТАСС10:07

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс02 июня в 11:48
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