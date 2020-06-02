Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши. Иск подан в Апелляционный суд Стокгольма, сообщает ТАСС. 30 марта арбитраж потребовал от «Газпрома» скорректировать формулу цены по иску польской компании PGNiG.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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РИА Новостивчера в 11:57

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфаксвчера в 11:48
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