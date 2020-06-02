Энергетика
RT на русском«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Общество
Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Культура
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России вчера в 06:28
Общество
В Норильске локализовали разлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2
Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
News.ru вчера в 16:55
Происшествия
Почему дизельное топливо затопило Арктику
Ведомости вчера в 16:13
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия вчера в 13:51
Авто
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей
Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество
Экс-глава MI6 заявил об утечке коронавируса из китайской лаборатории
Причиной эпидемии коронавируса мог стать несчастный случай в китайской лаборатории, считает бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.
НТВ вчера в 08:36
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ
В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.
РБК 03:26
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Хоккей
Стали известны сезонные зарплаты всех игроков «Ак Барса»
Реальное время 03 июня в 04:47
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН вчера в 03:13