Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Единоборства
Емельяненко обошёл Хабиба в рейтинге лучших бойцов по версии CBS
Рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств составил американский телеканал CBS. В список включены два российских бойца.
REGNUM вчера в 08:22
Общество
Роспотребнадзор заранее отменил туристический сезон в Петербурге
Руководитель петербургского Роспотребнадзора, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова назвала город «категорически не готовым» к снятию ограничений.
Московский Комсомолец 12:49
Политика
Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о проведении голосования по поправкам к Конституции.
Заинск-информ 02:05
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Происшествия
Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца
Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца.
Вести.Ru 05:17
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Общество
Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок
МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Происшествия
Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
Политика
Трамп призвал Нью-Йорк вводить Нацгвардию
Президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию для пресечения массовых беспорядков.
Московский Комсомолец 13:06
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Политика
ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
Российская газета 12:51
Футбол
Дебютант ФНЛ «Иртыш» просмотрит около 15 новичков
Омский «Иртыш», завоевавший право выступить в следующем сезоне в первенстве Олимп-ФНЛ, просмотрит на первом сборе около 10-15 новичков из клубов второго дивизиона.
Матч ТВ 12:00
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Футбол
Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что его команде удастся сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона, а то и побороться за чемпионство.
RT на русском 12:03
Гаджеты
Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14
Как стало известно израильскому изданию The Verifier, новейшая iOS 14 достанется всем i-устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch.
Вести.Ru 09:31