Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Политика
Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID
Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:43
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество
Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе
По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
Ведомости 13:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru 06:05
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Происшествия
В Росгвардии объяснили смерть жителя Екатеринбурга при задержании
Житель Екатеринбурга, погибший при задержании, угрожал бойцам спецназа и вел себя агрессивно, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Газета.Ru 08:26
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Политика
Трамп заявил о намерении использовать армию для подавления беспорядков
Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов задействовать армию, для прекращения беспорядков в стране.
Моссовет 03:01
Кино
Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке
Версия.Инфо вчера в 05:23
Политика
Пропавший на Украине десантник задержан в Крыму
Украинский военный задержан в Крыму за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:41
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды
В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновился
Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
Утро.ru вчера в 03:43
Здоровье
727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО вчера в 06:07
Политика
В Татарстане сотрудники Центризбиркома cдадут тесты на коронавирус
Сотрудников Центризбиркома Татарстана в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России протестируют на COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:40
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru вчера в 07:05
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Экономика
Конгресс США оценил срок восстановления экономики после кризиса
Потребуется почти 10 лет, чтобы восстановить американскую экономику после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, сказано в докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO), 2 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 14:16
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь стартовых гонок сезона-2020
Metaratings 05:59
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 11:36
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
Игры
Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith
В тизер-трейлере Элли (главная героиня игры) сражается с заражёнными и мародёрами.
REGNUM 06:50