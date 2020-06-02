Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Газета.Ru02 июня в 11:59

В польской компании заявили, что «Газпром» имел полное право подать апелляцию

ТАСС10:07

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

РБК02 июня в 14:46

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

Коммерсантъ02 июня в 12:25

Польские энергетики: апелляция «Газпрома» не изменит решение суда

ИА Красная Весна10:44

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

РИА Новости02 июня в 11:57

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс02 июня в 11:48
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