Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости 14:14
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Общество
Впервые по всей России включат сирены и прервут вещание телеканалов
Представители МСЧ России пояснили, что к 2023 году планируют дать 90% россиян своевременный доступ к информации о чрезвычайных ситуациях.
RuNews24.ru 02:54
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске. Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня.
РБК 16:06
Футбол
Селюк: в России некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»
Агент Дмитрий Селюк заявил, что некоторые российские клубы отказывались работать с темнокожими футболистами.
Чемпионат 17:03
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс 02:59
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada.
Авторамблер 02 июня в 04:58
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске
RT на русском 11:17
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии
Невозможно предугадать, кого затронет пандемия, но алгоритм действий должен быть, считает глава Роспотребнадзора.
Российская газета 08:37
Политика
Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ
В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру 11:17
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
Политика
Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
Эхо Москвы 13:59
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37
Баскетбол
НБА приняла решение о возобновлении сезона
В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.
ГЛАС.RU 14:34
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Энергетика
В Крыму резко подорожает бензин
Жителям Крыма придется больше платить за топливо. Повышение цен составит 10-12 %. Об этом сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
ФедералПресс 10:40
Политика
Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета 17:08
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27