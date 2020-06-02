Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Армия и оружие
В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки
Еще 171 военнослужащий в ВС РФ вылечился от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3881 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
РИА Новости 13:43
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Биатлон
Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.
Sports.ru 09:34
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Авто
Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR
Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
Авторамблер 05:35
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 13:16
Футбол
РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина
Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
ProstoProSport 15:40
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
Трамп обвинил Байдена в политической слабости
Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.
ТАСС 16:40
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru 15:08
Космос
Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур
Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
ФАН 04:31
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39