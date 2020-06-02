Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

РБК14:46

PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда о снижении цен поставок газа в Польшу

ТАСС15:07

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Газета.Ru11:59

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

Коммерсантъ12:25

«Газпром» решил биться с Польшей по примеру Украины

Lenta.ru12:58

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

РИА Новости11:57

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс11:48
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Армия и оружие

В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки

Еще 171 военнослужащий в ВС РФ вылечился от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3881 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
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Общество

Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.
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Причиной смерти звезды «Сумерек» оказались наркотики

Lenta.ru 13:46
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В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
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В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
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Авто

Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR

Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
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Происшествия

Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Футбол

РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина

Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
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Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании

Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
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Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Армия и оружие

В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Трамп обвинил Байдена в политической слабости

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.
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Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru 15:08
Космос

Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
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Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

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Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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