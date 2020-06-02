Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Политика
Определена новая дата голосования по поправкам в Конституцию России
Владимир Путин подписал указ о назначении даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента России 1 июня.
Кавказский узел вчера в 17:54
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы
Робота, способного бережно обращаться с хрупкими и мягкими вещами, создали в Массачусетском технологическом институте (MIT), сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:42
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Космос
Астроном доказал существование оси зла во Вселенной
Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование.
Профиль 09:49
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Здоровье
Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса
Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.
Российская газета 31 мая в 02:19
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Культура
На телевидении запускают шоу «Детский КВН»
На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой 09:40
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Футбол
Эдер может остаться в «Локомотиве»
Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
LiveSport.ru 16:55
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv вчера в 06:09
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM вчера в 07:45
Кино
Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке
Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России вчера в 02:28
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Музыка
Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»
БрянскToday вчера в 03:29
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30