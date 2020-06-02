Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

РБК14:46

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс11:48

«Газпром» решил биться с Польшей по примеру Украины

Lenta.ru12:58

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

Коммерсантъ12:25

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Газета.Ru11:59

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

РИА Новости11:57

PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда о снижении цен поставок газа в Польшу

ТАСС15:07
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Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
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Политика

Определена новая дата голосования по поправкам в Конституцию России

Владимир Путин подписал указ о назначении даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента России 1 июня.
Кавказский узел вчера в 17:54
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Общество

В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
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Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Общество

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
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Наука

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы

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ToDay News Ufa 08:42
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Космос

Астроном доказал существование оси зла во Вселенной

Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование.
Профиль 09:49
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Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
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Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса

Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.
Российская газета 31 мая в 02:19
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
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Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

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На телевидении запускают шоу «Детский КВН»

На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
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Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
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Эдер может остаться в «Локомотиве»

Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

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Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской о свадьбе

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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
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Кино

Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке

Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России вчера в 02:28
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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

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Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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