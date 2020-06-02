Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс11:48

«Газпром» решил биться с Польшей по примеру Украины

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«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Газета.Ru11:59

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

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PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда о снижении цен поставок газа в Польшу

ТАСС15:07
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Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва.
Evo-rus.com вчера в 13:44
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Республиканцы не дали Сенату осудить разгон протестующих

Демократическое меньшинство внесло на рассмотрение Сената Конгресса США резолюцию с осуждением действий властей во время разгона протестующих.
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В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

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«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
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Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
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В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
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На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
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Сахалинского военнослужащего лишили поддельных прав

Военнослужащего лишили прав, 14 января 2020 года он пошел сдавать документы инспектору ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
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На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
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Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
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Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате

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Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

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Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

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Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид

Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
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Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
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Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

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Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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