Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Футбол
Малафеев рассказал о причинах конфликта с Дзюбой
ProstoProSport вчера в 07:36
Политика
Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Здоровье
Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу
Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва.
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Республиканцы не дали Сенату осудить разгон протестующих
Демократическое меньшинство внесло на рассмотрение Сената Конгресса США резолюцию с осуждением действий властей во время разгона протестующих.
Ридус 19:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.
РИА Новости 17:22
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
REGNUM 12:37
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru вчера в 18:52
Общество
Ограничения в сфере торговли продлили до 7 июня в Чите
Особый режим торговли, предусматривающий ограничения в сфере реализации непродовольственных товаров, будет продлён в Чите до 7 июня.
Zabnews.ru 12:04
Общество
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Сахалинского военнослужащего лишили поддельных прав
Военнослужащего лишили прав, 14 января 2020 года он пошел сдавать документы инспектору ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
АСТВ 19:22
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com вчера в 03:45
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com вчера в 01:57
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 13:16
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Футбол
Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06