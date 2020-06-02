"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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