Энергетика
Газета.Ru«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши
Отмечается, что во вторник, 2 июня, правление PGNiG приняло информацию о подаче российской компанией в стокгольмский суд апелляционной инстанции жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску польского энергетического концерна против "Газпрома" "в отношении снижения контрактной цены за газ".
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Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта.
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Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
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Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
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Председатель совета директоров Twitter ушел со своего поста
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Илья Геркус: «Можно полностью уйти от бюджетного финансирования, но тогда обвалится весь профессиональный спорт»
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