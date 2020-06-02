Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Еще 9035 человек заразились коронавирусом в России. 162 — умерли
Из больниц выписались 3994 человека, 162 — умерли, сообщает федеральный оперштаб.
45.ru 01 июня в 03:35
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2
Немецкий портал PlayFront со ссылкой на новый выпуск журнала Official PlayStation Magazine сообщил, что Mafia: Definitive Edition будет сопоставима с ремейком Resident Evil 2.
3DNews 02:50
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Здоровье
Северодвинскую больницу перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
В связи с ростом числа выявленных случаев заболевания КОВИД в Северодвинске на заседании регионального оперштаба принято решение перевести городскую больницу № 2 в режим инфекционного госпиталя.
Невские Новости вчера в 13:45
Здоровье
Почти 40 процентов нижегородцев уже выздоровели от коронавируса
Порядка четырех тысяч человек находится на амбулаторном лечении, а 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:55
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Наука
Определен регион с самым чистым воздухом на планете
Evo-rus.com вчера в 16:33
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт вчера в 05:46
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Футбол
ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»
Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате "финала четырех" в Германии.
Soccer.ru вчера в 10:14
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Футбол
В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ вчера в 22:23
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Мария Горбань в новом клипе кардинально сменила имидж
Многим новый образ Марии откровенно не понравился, однако тех, кому новый имидж пришелся по душе, было гораздо больше.
Bimru.ru 01:48
Политика
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
Здоровье
Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин
Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Алтапресс 03:48
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Волжский.ру вчера в 01:00
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49