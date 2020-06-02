Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Отмечается, что во вторник, 2 июня, правление PGNiG приняло информацию о подаче российской компанией в стокгольмский суд апелляционной инстанции жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску польского энергетического концерна против "Газпрома" "в отношении снижения контрактной цены за газ".
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