Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» подал апелляцию на решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

Компания "Газпром" подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" газ. Об этом информировала во вторник польская энергетическая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво").
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