Энергетика
Интерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Компания "Газпром" подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" газ. Об этом информировала во вторник польская энергетическая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво").ТАСС11:52
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