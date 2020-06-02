Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Польские энергетики: апелляция «Газпрома» не изменит решение суда

ИА Красная Веснавчера в 10:44

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Газета.Ru02 июня в 11:59

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«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

Коммерсантъ02 июня в 12:25

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«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Интерфакс02 июня в 11:48
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Газета.Ru вчера в 16:53
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Политика

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Политика

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Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
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Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

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Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 03 июня в 07:42
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Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Политика

Зюганов: арест Платошкина вызван «нарастающим скатыванием властей к полицейщине»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что формулировки статей, обвинения по которым предъявлены политологу и бывшему кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Николаю Платошкину, довольно туманные и вызывающие недоумение .
Znak.com вчера в 17:38
Политика

Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией

Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ 03 июня в 11:53
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Авто

Geely пересмотрела модификации кросса Emgrand X7

Новые автомобили 03 июня в 06:18
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

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Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
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Общество

Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением

Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть из компании по собственному желанию.
Компания 00:14
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом

Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.
Дни24 02 июня в 01:30
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
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Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Политика

Путин может обратиться к россиянам после голосования

Владимир Путин может продолжить практику обращений к стране и выступить еще раз после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции.
Комсомольская правда вчера в 06:43
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Футбол

Гризманн заявил, что в будущем хочет играть в США

Пока не знаю, за какую команду MLS я хочу играть. Однако когда мне будет за 30, я хочу играть там.
ГЛАС.RU вчера в 23:58
Культура

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Сегодня, 5 июня, на телеканале ТНТ состоится финал оригинального юмористического шоу «Comedy Баттл».
Weacom.ru вчера в 22:04
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
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Общество

Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих.
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Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в республике

В Республике Алтай в четверг, 4 июня, выявлено семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 23:17
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях

Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru вчера в 05:42
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