Газпром и ООО «Газпром экспорт» 29 мая обратились в суд округа Свеа в Швеции с обжалованием окончательного решения арбитражного трибунала по спору о ценах на газ с польской компанией PGNiG. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.

Газпром обжаловал решение арбитража по стоимости газа для Польши

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