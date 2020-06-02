Энергетика
Вечерняя МоскваГазпром обжаловал решение арбитража по стоимости газа для Польши
Газпром и ООО «Газпром экспорт» 29 мая обратились в суд округа Свеа в Швеции с обжалованием окончательного решения арбитражного трибунала по спору о ценах на газ с польской компанией PGNiG. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Происшествия
Число случаев СОVID-19 в Челябинской области достигло 3600
Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания достигло 3600, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 02:33
Культура
Комики из Бурятии поборются за пять миллионов рублей в «Comedy Баттл»
Информ Полис online 00:36
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Здоровье
Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях
Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.
Телепорт 02:41
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Здоровье
Более 25 тысяч украинцев заразились коронавирусом
За сутки на Украине выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране болеют COVID-19 25411 человек.
Телеканал 360° вчера в 04:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
Минкомсвязь России обновила график вывозных рейсов до 17 июня
Вечерняя Москва 01:48
Экономика
Lufthansa выйдет из топ-30 компаний на Франкфуртской бирже
По данным биржи, Deutsche Lufthansa AG покинула топ-30 крупнейших акционеров Германии впервые за почти 32 года членства в индексе.
РБК 03:00
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Армия и оружие
Путин утвердил условия для применения ядерного оружия Россией
Сегодня, 2 июня, Владимир Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.
Газета Кемерова 02 июня в 10:29
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 01:09
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.
РИА Новости 02:56
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru вчера в 06:54
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06