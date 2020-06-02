Энергетика
Вечерняя МоскваГазпром обжаловал решение арбитража по стоимости газа для Польши
Газпром и ООО «Газпром экспорт» 29 мая обратились в суд округа Свеа в Швеции с обжалованием окончательного решения арбитражного трибунала по спору о ценах на газ с польской компанией PGNiG. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.
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Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
Faktom 15:40
Политика
В Белом доме признали наличие расизма в США
В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей.
РБК 20:53
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru 21:31
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка высказалась об уходе Трусовой от Тутберидзе
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Профиль вчера в 14:54
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Космос
Астронавты с Crew Dragon перешли на МКС
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года.
Газета.Ru 31 мая в 13:38
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru 10:33
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже.
РБК 17:32
Футбол
Эдер может остаться в «Локомотиве»
Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
LiveSport.ru 16:55
Экономика
Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
Известия 17:30
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Политика
Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС, дальнейшее развитие интеграции является приоритетным направлением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Интерфакс 17:25
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Экономика
В Южно-Сахалинске думают, как снизить налоги
Разработан, согласован с налоговым органом и направлен в городскую думу на рассмотрение проект о снижении ставки налога на имущество физических лиц (в отношении крупных торговых объектов) с 1,3 до 1,2% на налоговый период 2019 года (ставка останется на уровне предыдущего года).
Сахалин.Инфо 21:42
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22