Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Отмечается, что во вторник, 2 июня, правление PGNiG приняло информацию о подаче российской компанией в стокгольмский суд апелляционной инстанции жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску польского энергетического концерна против "Газпрома" "в отношении снижения контрактной цены за газ".
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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В «Российской венчурной компании» прошли обыски

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Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

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Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Авто

Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
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Польша начала расследование против «Газпрома»

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На коже копа среди различных картинок видна надпись «Россия» и часть второй надписи «-овск».
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Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива

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Дробыш считает, что деньги надо зарабатывать честно. Ведь намного важнее благосостояния – любимые народом хиты.
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Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

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Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в среду перешли к снижению после сообщений в СМИ о том, что июньская встреча представителей ОПЕК+ оказалась под вопросом из-за споров о нарушениях квот сокращения добычи.
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

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В России изменили правила для автомобильных номеров

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ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
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