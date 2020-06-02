Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» обжаловал решение суда по спору с PGNiG

В 2015 году PGNiG обратилась с иском в международный арбитраж. Суд решил скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В апреле польская компания заявила о неисполнении «Газпромом» решения арбитража.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

РБКвчера в 14:46

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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РИА Новостивчера в 11:57

PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда о снижении цен поставок газа в Польшу

ТАССвчера в 15:07
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