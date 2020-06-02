"Газпром" и "Газпром экспорт" подали апелляцию на решение суда о снижении цены на газ для Польши. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

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