Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

"Газпром" и "Газпром экспорт" подали апелляцию на решение суда о снижении цены на газ для Польши. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
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В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

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