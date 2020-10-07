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«Газпром» заявил о принципиальном несогласии с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным решением о штрафе. Ранее в среду UOKiK оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, европейские партнеры получили штраф в размере около $61 млн.

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