«Газпром» заявил о принципиальном несогласии с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным решением о штрафе. Ранее в среду UOKiK оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, европейские партнеры получили штраф в размере около $61 млн.В источнике
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С чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов и потребовал от участвовавших в строительстве "Северного потока-2" компаний в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта, сообщается
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