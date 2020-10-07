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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Газпром» обжалует решение Польши о штрафе на $7,6 млрд

«Газпром» заявил о принципиальном несогласии с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным решением о штрафе. Ранее в среду UOKiK оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, европейские партнеры получили штраф в размере около $61 млн.В источнике
С чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов и потребовал от участвовавших в строительстве "Северного потока-2" компаний в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта, сообщается
 на сайте регулятора.
Радио Sputnik07:31
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Интерфакс

Shell не согласилась с решением Польши по «Северному потоку 2»

Интерфакс07:18
Ведомости

«Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»

Ведомости06:04
RT на русском

В ЕК прокомментировали решение Польши оштрафовать «Газпром»

RT на русском07:16
Коммерсантъ

«Газпром» обжалует решение Польши о штрафе на $7,6 млрд

Коммерсантъ06:18
РБК

В Shell не согласились со штрафом Польши из-за «Северного потока-2»

РБК06:56
РИА Новости

«Газпром» обжалует решение Польши о наложении штрафа на $7,6 млрд

РИА Новости07:53
ТАСС

Варшава заявила о наличии инструментов для взыскания штрафа по «Северному потоку - 2»

ТАСС06:39
Северный поток — 2

Претендент на достройку «Северного потока-2» направился в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют самым вероятным претендентом на достройку "Северного потока-2", снялось с рейда в акватории немецкого порта Мукран и направляется в Калининград.
Российская газета08:35
Интересное

Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ
Ведомости06:27

Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с начальником Генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым, который рассказал об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Коммерсантъ05:29

«Газпром» обжалует решение Польши о наложении штрафа на $7,6 млрд

Польша наложила штраф на российский "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу газопровода "Северный поток — 2", российская компания, со своей стороны, намерена оспорить это решение.
РИА Новости07:53

Apple представит iPhone 12 в октябре

Помимо новых смартфонов, 13 октября ожидается еще презентация полноразмерных наушников, колонки HomePod mini, а также новой Apple TV, беспроводной зарядки AirPower и метки AirTag.
Astera04:24

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) "за развитие метода редактирования генома".
Интерфакс05:50

В Воронеже начался суд над местной активисткой Надеждой Беловой

Следствие расценило как оправдание терроризма комментарий Беловой в социальной сети ВКонтакте под новостью о террористическом акте, который совершил 17-летинй Михаил Жлобицкий на проходной архангельского управления ФСБ.
Эхо Москвы07:31

Биологи предупреждают о распространении нового штамма скарлатины

Зарубежные биологи установили, что зафиксированные в Австралии и Великобритании вспышки скарлатины были спровоцированы распространением нового штамма стрептококка группы А. Статья по теме, как пишет информагентство РИА Новости, появилась на страницах издания Nature Communications.
Planet Today07:01

Власти обсудят скидки на поставки бензина на Дальний Восток

Скидки на перевозки топлива позволят стабилизировать обеспечение им регионов Дальневосточного федерального округа и сдержать рост цен на моторное топливо для потребителей, сказал РБК начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян (его слова передал представитель).
РБК08:32