Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".
Призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом России в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для газопровода «Северный поток» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев.
Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из них не понимают, политику правительства, пишет в четверг газета Yeni Şafak.