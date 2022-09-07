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«Газпром» оценил сокращение поставок в ЕС в 48% с начала года

Страны Европейского союза сократили поставки российского газа на внутренний рынок на 48%, с учетом Великобритании — на 49%.
Коммерсантъ
По данным компании, на европейский рынок с начала 2022 года было поставлено на 48 процентов меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru
31 августа «Газпром» остановил поставки по газопроводу «Северный поток» на плановый ремонт.
Коммерсантъ
Подобная ситуация сложилась из-за нарушения контрактных обязательств компанией Siemens и западных санкций.
ТАСС

Подробнее о событии

Страны ЕС с начала 2022 года сократили поставки газа из РФ на 48%
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Страны ЕС с начала года сократили закупки российского газа на 48%
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Газпром: Страны ЕС с начала года сократили закупку газа из России на 48%
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