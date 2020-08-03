Энергетика
Газета.Ru«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
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"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.ТАСС04:01
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На 28-й минуте «Тампа-Бэй» удвоила преимущество в счёте, однако ещё до конца второй двадцатиминутки отличился Рихард Паник, а затем гол на свой счёт записал российский игрок столичного клуба Евгений Кузнецов, сравняв счёт в матче.
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Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
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Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета
Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.
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Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
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Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выссказал свое мнение о предложении «Краснодара», который выступил против создания «фарм-клубов» за счет большого количества аренд в одну команду.
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По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
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