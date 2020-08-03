Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
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«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.
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В «Газпроме» сообщили стоимость поставленного Белоруссии в 2020 году газа

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

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Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах

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Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
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СК возбудил дело после исчезновения 10-летнего ребенка в Подмосковье

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В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
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Ввести плавающий пенсионный возраст предложили в России

Профессор ВШЭ и доктор экономических наук Евгений Гонтмахер предложил ввести в России плавающий пенсионный возраст.
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