Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов

Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.