Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.
ТАСС04:01
Подробнее о событии
ФАН

«Газпром» раскрыл стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

ФАН04:28
Известия

«Газпром» назвал стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Известия03:21
REGNUM

В «Газпроме» сообщили стоимость поставленного Белоруссии в 2020 году газа

REGNUM03:55
ИА Красная Весна

Газпром оценил выручку от поставки газа в Белоруссию в $2 млрд

ИА Красная Весна03:54
Газета.Ru

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Газета.Ru03:28
ТАСС

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

ТАСС04:01
Московский Комсомолец

«Газпром» назвал стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Московский Комсомолец03:17
Реклама

Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов

Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
РИА Новости08:25
Реклама

«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике

"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС07:43
Реклама

Прядкин объяснил, почему Карпина оштрафовали за слова о «чемпионате Роспотребнадзора»

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина были вынесены на рассмотрение КДК РФС, а сам специалист был оштрафован.
Metaratings08:23

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
32
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама