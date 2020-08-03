"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.

с чего всё началось

"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Общество Маттиа Бинотто: Мы не можем быть довольны Ситуация меняется от трассы к трассе, где-то мы будем ближе к лидерам и борьбе за подиум, где-то дальше.

Футбол «Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"

Политика Помпео: США примут меры против TikTok в ближайшие дни Помпео добавил, что в ближайшие дни президент США Дональд Трамп «примет меры по широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности США программы, связанные с Коммунистической партией Китая». 3

Футбол Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках» Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».

Единоборства Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.

Футбол «Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси» В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Авто 3 модели с лучшими дизелями на вторичном рынке РФ «Трешка» BMW в четвертом поколении обладала очень хорошим дизельным мотором серии M57, который был уже весьма современным, но при этом не утратившим надежности предшественников. 1

Общество Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. 65

Футбол Лэмпард высказался о будущем Виллиана в «Челси» Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение о ситуации с продлением контракта полузащитника команды Виллиана.

Общество Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2» Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 815

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 132

Происшествия Суд США отменил Царнаеву смертный приговор за теракт на марафоне «Федеральный апелляционный суд в пятницу отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения», — пишет агентство. 301

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. 3

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 85