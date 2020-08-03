"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.

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"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

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