Энергетика
Газета.Ru«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
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"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.ТАСС04:01
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В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании
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СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
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В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
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Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Источник, близкий к семье Пресняковых, подтвердил изданию "СтарХит", что Подольская вновь беременна.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
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Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
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