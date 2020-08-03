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Газета.Ru
Газета.Ru

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.В источнике
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ТАСС

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.
ТАССвчера в 04:01
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ФАН

«Газпром» раскрыл стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

ФАНвчера в 04:28
Московский Комсомолец

«Газпром» назвал стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 03:17
REGNUM

В «Газпроме» сообщили стоимость поставленного Белоруссии в 2020 году газа

REGNUMвчера в 03:55
ИА Красная Весна

Газпром оценил выручку от поставки газа в Белоруссию в $2 млрд

ИА Красная Веснавчера в 03:54
Газета.Ru

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Газета.Ruвчера в 03:28
Известия

«Газпром» назвал стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

Известиявчера в 03:21
ТАСС

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

ТАССвчера в 04:01
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League

Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ruвчера в 12:06

Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября

Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новостивчера в 15:54
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
2,1K
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Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ2 августа в 04:27
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