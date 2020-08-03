"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

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