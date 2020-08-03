Энергетика
Газета.Ru«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.
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Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия
В Свердловской области за сутки подтвердили 196 случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки врачи подтвердили еще 196 случаев коронавируса, из них 89 в Екатеринбурге.
Екатеринбург Онлайн 04:28
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Футбол
«Раньше был сон в руку, а теперь сунь в руку». Горячее интервью Алексея Сафонова
Обозреватель Matchtv.ru расспросил известного агента об особенностях трансферного окна в эпоху пандемии.
Матч ТВ 02:06
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Армия и оружие
F-16 из Турции подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара
Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Максимально близко к Еревану подобрались два самолёта.
News.ru вчера в 22:39
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Спорт
Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II
Игромания.ру вчера в 07:03
Футбол
Руни считает, что «МЮ» проиграл два финала ЛЧ из-за ошибок Фергюсона
Напомним, «МЮ» дважды уступил каталонцам в финалах ЛЧ. Это случилось в 2009 и 2011 годах.
Советский спорт 02:47
Общество
В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264.
ТАСС 04:09
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис вчера в 04:59
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Кино
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
Интерфакс 31 июля в 14:42
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Источник, близкий к семье Пресняковых, подтвердил изданию "СтарХит", что Подольская вновь беременна.
Pravda.Ru 02:13
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста
В субботу, 1 августа, 34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за своего избранника, 34-летнего футболиста Маркуса Райкконена, сообщает сайт правительства республики.
Passion.ru 02:26