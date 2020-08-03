Энергетика
Газета.Ru«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.
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"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.ТАСС04:01
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Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
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Минздрав Ростовской области займется ситуацией с увольнением врачей
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Sky Sports: в английской Премьер-лиге запретили кашлять на поле
«Если судья уверен, что кто-то преднамеренно и вблизи покашлял в лицо сопернику или любому официальному лицу матча», то игрок должен быть незамедлительно удален с поля.
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Женщина очень ждала окончания карантина, чтобы надеть белое платье. В декабре 2019-го Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии.
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Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил пользователей из топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
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Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
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Политика
В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ
В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
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Сын украинского политика купил остров в Италии
Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии.
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В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
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Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа.
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Koei Tecmo опубликовала трейлер и иллюстрацию к 20-летию серии Dynasty Warriors
Игромания.ру 05:11
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Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
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В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
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Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
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В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
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Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян назвали имя своего первенца еще до выписки из роддома и опубликовали фотографию новорожденного.
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В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ
Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.
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