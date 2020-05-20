Экономика
РБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.
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Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Политика
Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в Государственную Думу поправки в закон об образовании.
Дума ТВ 07:28
Общество
Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам
Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 10:34
Здоровье
Против лечения коронавируса на дому высказался Александр Нестерук
«Любому больному, у которого выявлен коронавирус, мы в любом случае будем выносить постановление о госпитализации», - отметил Нестерук, добавив, что в случае, если пациент захочет проходить лечение на дому, его состояние должен оценить врач.
Псковское агентство информации 08:38
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком
Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.
REGNUM 05:38
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты 07:45
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Взгляд.ру 12:26
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Футбол
Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ
Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении чемпионата России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.
РИА Новости 11:36
Наука
Ученый разработал концепцию сверхчувствительного бионического глаза
Ученый Чжиен Фан разработал концепцию бионического глаза, который состоит из трехмерной искусственной сетчатки и высокоплотной матрицы светочувствительных нанопроводов.
KM.ru 05:55
Общество
Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возвращать работников в офисы в полном объеме еще слишком рано, необходимо сохранять максимальную долю сотрудников, работающих дистанционно.
РИА Новости 12:33
Авто
Renault представила новый Kaptur
Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате.
Известия 10:24
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
В Воронеже за взятку в 1,4 млн задержан сотрудник «Россельхозбанка»
Воронеж, 21 мая 2020, 18:08 — REGNUM В Воронежской области при получении взятки задержан сотрудник банка АО «Россельхозбанк» задержан в Воронежской области, сообщили 21 мая в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM 11:08
Игры
Серверы китайского клона Rainbow Six Siege закрыли после иска Ubisoft
Авторы мобильного шутера Area F2, обвиненного компанией Ubisoft в копировании Rainbow Six Siege, объявили о прекращении поддержки игры.
CyberSport.ru вчера в 23:21
Политика
Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Игры
Анонсирована скандинавская экшен-RPG Project: Ragnarok для всех платформ
Игромания.ру вчера в 10:59
Транспорт
В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
"С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)", - говорится в документе.
РИА Новости 12:43
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11