Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Общество В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.

Общество Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня. 12

Здоровье Против лечения коронавируса на дому высказался Александр Нестерук «Любому больному, у которого выявлен коронавирус, мы в любом случае будем выносить постановление о госпитализации», - отметил Нестерук, добавив, что в случае, если пациент захочет проходить лечение на дому, его состояние должен оценить врач. 3

Хоккей «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.

Общество Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Футбол Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении чемпионата России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Наука Ученый разработал концепцию сверхчувствительного бионического глаза Ученый Чжиен Фан разработал концепцию бионического глаза, который состоит из трехмерной искусственной сетчатки и высокоплотной матрицы светочувствительных нанопроводов. 5

Общество Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возвращать работников в офисы в полном объеме еще слишком рано, необходимо сохранять максимальную долю сотрудников, работающих дистанционно.

Авто Renault представила новый Kaptur Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате. 37

Политика Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 22

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,5K

Происшествия В Воронеже за взятку в 1,4 млн задержан сотрудник «Россельхозбанка» Воронеж, 21 мая 2020, 18:08 — REGNUM В Воронежской области при получении взятки задержан сотрудник банка АО «Россельхозбанк» задержан в Воронежской области, сообщили 21 мая в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Политика Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. 1,1K

Политика Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона. 79

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 613

Транспорт В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах "С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)", - говорится в документе.

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 593