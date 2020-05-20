Экономика

РБКРБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.
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Совет директоров «Газпрома» одобрил рекомендацию выплатить за 2019 г. по 15,24 рубля на акцию

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