Экономика
РБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СД Красноярскгеологии созывает ГОСА заочно 25 июня, рекомендует выплатить 120 руб на акцию
Интерфакс - Россия05:06
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Происшествия
Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу
В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Происшествия
В Туле задержан бывший владелец ТЦ «Первый»
В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.
Тульская пресса 14:10
Происшествия
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Киберспорт
В июне к Borderlands 3 выпустят дополнение Bounty of Blood: A Fistful of Redemption
Игромания.ру 13:02
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
Kursk.com 11:12
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30
Экономика
Госдума скорректировала новый законопроект в пользу арендодателей
Госдума скорректировала новый законопроект в пользу арендодателей В Госдуме прошло второе чтение скандального законопроекта, регулирующего отношения между арендаторами и владельцами коммерческой недвижимости.
Коммерсантъ 10:25
Политика
Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня
«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
REGNUM 10:37
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 10:14
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Космос
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 04:28
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50