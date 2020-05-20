Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

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