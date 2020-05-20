Экономика
РБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.
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Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Экономика
Заботкин назначен зампредседателя Банка России
Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
Известия 03:58
Общество
Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы
Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
В Саратовской области остаются 23 карантинных очага по бешенству
Ситуация по бешенству животных постоянно находится под контролем.
Взгляд-инфо 03:38
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Ранее председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Минск ведет работу над совершенствованием ракетного вооружения собственного производства.
РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости вчера в 02:38
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Футбол
Панов оценил шансы «Спартака» выйти в еврокубки
Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Панов, который является болельщиком московского «Спартак», высказался о шансах команды Доменико Тедеско выйти в еврокубки.
Евро-футбол.ру 03:28
Религия
Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца
Саратов 24 01:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК вчера в 14:20
Происшествия
В Петербурге задержали следователя полиции за взятку в 1 млн рублей
Следователь Главного следственного управления главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана за взятку в 1 млн рублей, которые она получила за смягчение меры пресечения подозреваемой.
ТАСС 01:36
Общество
Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области
Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области.
КП - Смоленск вчера в 10:07
Кино
Новый трейлер фильма Нолана «Довод» представили необычным способом
Создатели фильма "Довод" придумали нетривиальный способ представить очередной трейлер картины.
Российская газета 03:55
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.
RT на русском вчера в 07:57
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05