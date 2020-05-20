Экономика

РБКРБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.
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Газпром может выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в размере 15,24 руб./акцию

Neftegaz.ru01:19

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ТАССвчера в 12:04

«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2019 год

Коммерсантъ19 мая в 09:52

Совдир «Газпрома» рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года в 15,24 рубля на акцию

ПРАЙМвчера в 11:47

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

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«Сургутнефтегаз» в 8 раз снизил дивиденды акционерам

URA.Ru20 мая в 07:00

Совет директоров «Газпрома» одобрил рекомендацию выплатить за 2019 г. по 15,24 рубля на акцию

Финмаркетвчера в 11:40
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На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
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Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Заботкин назначен зампредседателя Банка России

Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
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Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы

Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.
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В Саратовской области остаются 23 карантинных очага по бешенству

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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
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Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
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Панов оценил шансы «Спартака» выйти в еврокубки

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Панов, который является болельщиком московского «Спартак», высказался о шансах команды Доменико Тедеско выйти в еврокубки.
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В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

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Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.
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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
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