Политика
Эхо Москвы«Газпром» официально отказался поставлять газ на Украину напрямую, пока Киев не откажется от своих побед в арбитражах
"Газпром" официально отказался поставлять газ на Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах. Об этом написал в Фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сославшись на ответ российской компании.
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Гаджеты
OnePlus планирует выпустить смарт-часы в 2020 году
Официальная презентация OnePlus Watch должна состояться во втором квартале 2020 года.
RuNews24.ru 12:48
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Общество
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Gazeta.SPb 02 ноября в 23:16
Игры
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru 10:37
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Общество
Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов
Аргументы и Факты 10:24
Общество
На Петербург надвигается метель
В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Гаджеты
В монитор Dell UP2720Q встроен колориметр
Как утверждается, UP2720Q — это первый в мире 27-дюймовый монитор 4K со встроенным колориметром.
iXBT.com 10:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело вчера в 11:53
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Спорт
WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года.
ТАСС Спорт 08:34
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Армия и оружие
Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 08:49
Здоровье
Ученые испытали революционную вакцину от туберкулёза
Учёные из Южно-Африканской республики провели клинические испытания на тысячах добровольцах новой вакцины против туберкулёза, которая может совершить революцию в лечении и профилактики этого опаснейшего заболевания.
REGNUM 14:39
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Экономика
Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора
Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Культура
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
Похоже, Киану Ривзу (Keanu Reeves) очень нравится работать с CD Projekt RED.
3DNews 12:47
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Происшествия
Сбивший под Пионерским женщину с ребенком водитель задержан
Невские Новости 10:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53