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«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

На компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает
 пресс-служба российской компании.
ГлагоL
Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров в сутки), — уточняется в публикации.
News.ru
Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год работает с 2011 года.
Финмаркет
После сообщения "Газпрома" о снижении поставок цена на газ в Европе выросла более чем на 3%. Так, стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 993 долларов за тысячу кубометров.
Российская газета

Подробнее о событии

«Газпром» снизил поставки в Европу из-за неисправного оборудования
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«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens
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«Газпром» ограничил поставки газа по «Северному потоку» из-за задержек в работе Siemens
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«Газпром» объявил о снижении поставок в Европу по «Северному потоку»
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