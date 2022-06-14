Коммерсантъ«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудованияНа компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает пресс-служба российской компании.ГлагоLПоставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров в сутки), — уточняется в публикации.News.ruТрансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год работает с 2011 года.ФинмаркетПосле сообщения "Газпрома" о снижении поставок цена на газ в Европе выросла более чем на 3%. Так, стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 993 долларов за тысячу кубометров.Российская газетаЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Daily MoscowДума ТВRuposters.ruNeftegaz.ruRT на русскомРосбалтЯмал-МедиаНТВСОРОКАReadovka NewsАбзацLife.ruГазета.RuКомсомольская правдаT24Пятый каналАфиша DailyТК ЗвездаВоенное обозрениеИзвестияЦарьградPublic OpinionРЕН ТВThe Moscow PostПодробнее о событии«Газпром» снизил поставки в Европу из-за неисправного оборудованияКоммерсантъ12:40«Газпром» снизит на 40% прокачку газа по «Северному потоку»T2406:46«Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку» из-за задержки оборудования из ремонтаРИА Новости07:32«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за SiemensРБК07:30«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием SiemensТАСС07:19«Газпром» ограничил поставки газа по «Северному потоку» из-за задержек в работе SiemensПРАЙМ07:08«Газпром» объявил о снижении поставок в Европу по «Северному потоку»Forbes08:00Показать ещёОценить1,9KПоделиться