Будьте в Плюсе

«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

Поставки газа по «Северному потоку» станут осуществляться в объеме до 100 миллионов кубических метров в день, говорится
 в Telegram-канале компании.
Infox.ru
В «Газпроме» пояснили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая».
РБК
На компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает пресс-служба российской компании.
ГлагоL
Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.
ТАСС

Подробнее о событии

«Газпром» снизил поставки в Европу из-за неисправного оборудования
Коммерсантъвчера в 12:40
«Газпром» снизит на 40% прокачку газа по «Северному потоку»
T24вчера в 06:46
«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens
РБКвчера в 07:30
«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens
ТАССвчера в 07:19
«Газпром» ограничил поставки газа по «Северному потоку» из-за задержек в работе Siemens
ПРАЙМвчера в 07:08
Прокачка по «Северному потоку» сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании
Интерфаксвчера в 06:56
«Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку» из-за задержки оборудования из ремонта
РИА Новостивчера в 07:32

Интересное

«Газпром» остановит эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»

Российская компания "Газпром" планирует остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:41

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал снижение прокачки по «Северному потоку» политическим

Канцлер Германии Олаф Шольц увидел политическую мотивацию в решении «Газпрома» снизить прокачку газа по «Северному потоку» на 40 процентов, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru09:25

Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, в котором опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.
Газета.Ru07:44

Актер Эль Уалиди Жамаль утонул в озере на базе отдыха в Ленобласти

Актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Об этом сообщает KP.RU.
Lenta.ru09:31

ГП Белоруссии изучит деятельность деда главы Польши Дуды во время Второй мировой войны

Генеральная прокуратура Белоруссии изучит деятельность деда президента Польши Анджея Дуды во время Второй мировой войны.
Lenta.ru07:38

Администрация Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта

В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
РИА Новости08:18

В НОПСМ предрекли острый дефицит стройматериалов на фоне сильной зависимости от Запада

Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Lenta.ru07:23

Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании.
РИА Новости06:23

Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости09:28

Читатели Der Spiegel заявили, что Зеленский готовится обвинить ФРГ в поражении Киева

Информационное издание "Правда" сообщает, что украинский лидер Зеленский готовится обвинить ФРГ в поражении Украины и ее киевского режима.
NVL09:49