Коммерсантъ«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудованияПоставки газа по «Северному потоку» станут осуществляться в объеме до 100 миллионов кубических метров в день, говорится в Telegram-канале компании.Infox.ruНа компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает пресс-служба российской компании.ГлагоLГлава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил 15 июня, что считает сокращение поставок со стороны «Газпрома» «политическим, а не технически мотивированным решением».КоммерсантъПлановый объем прокачки по «Северному потоку» составляет 167 млн кубометров.Banknn.ruЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Daily MoscowДума ТВPravda.RuRuposters.ruReadovka NewsЯмал-МедиаТК ЗвездаАбзацГазета.RuРосбалтСОРОКАRT на русскомВоенное обозрениеInfinicaКомсомольская правдаАфиша DailyLife.ruThe Moscow PostНТВПятый каналAnewsT24Подробнее о событии«Газпром» снижает прокачку газа по «Северному потоку» еще на третьBFM.ruвчера в 15:35«Газпром» последовательно сокращает поставки в ГерманиюКоммерсантъвчера в 11:14«Газпром» снизит на 40% прокачку газа по «Северному потоку»T2414 июня в 06:46«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием SiemensТАСС14 июня в 07:19«Газпром» ограничил поставки газа по «Северному потоку» из-за задержек в работе SiemensПРАЙМ14 июня в 07:08Прокачка по «Северному потоку» сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживанииИнтерфакс14 июня в 06:56«Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку» из-за задержки оборудования из ремонтаРИА Новости14 июня в 07:32Показать ещёОценить2KПоделиться