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«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

Поставки газа по «Северному потоку» станут осуществляться в объеме до 100 миллионов кубических метров в день, говорится
 в Telegram-канале компании.
Infox.ru
На компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает пресс-служба российской компании.
ГлагоL
Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил 15 июня, что считает сокращение поставок со стороны «Газпрома» «политическим, а не технически мотивированным решением».
Коммерсантъ
Плановый объем прокачки по «Северному потоку» составляет 167 млн кубометров.
Banknn.ru

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