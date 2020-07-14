"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления. Об этом рассказал глава департамента 817 Алексея Андреева.

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Политика В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.

Технологии Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok Американская корпорация Facebook планирует создать аналог китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира.

Авто Renault представит в Европе бюджетную электрическую версию кросса Нидерландское издание Auto Week поделилось патентными изображения серийного электрического хетчбэка Spring.

Футбол Карпин: футболистам «Ростова» не хватило сил на весь матч с «Рубином» Футболистам "Ростова" хватило сил только на первый тайм игры чемпионата России с казанским "Рубином", сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Энергетика ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств. 9

Авто Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ». 21

Политика Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. 58

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 66

Политика Вена отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток — 2» Власти Австрии категорически отвергают планы США по введению экстерриториальных ограничений для предотвращения строительства газопровода "Северный поток — 2". В Вене полагаются на прямой диалог между партнерами, а не на введение односторонних мер.

Происшествия На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата. 1

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 18

Наука Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов Специалисты рассказали о некоторых генетических манипуляциях, которые превращают кровососущих самок желтолихорадочного комара в обычных безвредных самцов этого вида. 22

Общество Препарат от коронавируса может появиться в аптеках в июле Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле. 94

Футбол Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Политика В Германии призвали доказать России свою обороноспособность Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, заявила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit.

Общество Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса". 20

Футбол В Италии планируют разрешить болельщикам посещать стадионы с сентября Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что ведомство работает над вопросом возвращения болельщиков на стадионы в сентябре.

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,6K

Футбол Новиков: после замен преимущество «Динамо» над «Уфой» стало глобальнее Преимущество "Динамо" над "Уфой" стало более явным после замен, сделанных в перерыве матча, заявил главный тренер московского футбольного клуба Кирилл Новиков.

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 837