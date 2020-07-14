Энергетика
Piter.tv«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления. Об этом рассказал глава департамента 817 Алексея Андреева.
Читать в источнике
Оценить493
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева
В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
Технологии
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Американская корпорация Facebook планирует создать аналог китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира.
Комсомольская правда 13:26
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Шоу-бизнес
Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
CT news вчера в 21:14
Авто
Renault представит в Европе бюджетную электрическую версию кросса
Нидерландское издание Auto Week поделилось патентными изображения серийного электрического хетчбэка Spring.
Тарантас Ньюс вчера в 03:59
Футбол
Карпин: футболистам «Ростова» не хватило сил на весь матч с «Рубином»
Футболистам "Ростова" хватило сил только на первый тайм игры чемпионата России с казанским "Рубином", сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
РИА Новости 13:59
Энергетика
ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.
Интерфакс 11:54
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки.
Известия 12:33
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Политика
Вена отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток — 2»
Власти Австрии категорически отвергают планы США по введению экстерриториальных ограничений для предотвращения строительства газопровода "Северный поток — 2". В Вене полагаются на прямой диалог между партнерами, а не на введение односторонних мер.
iReactor 12:31
Происшествия
На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, который произошел накануне.
Коммерсантъ 13:34
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Специалисты рассказали о некоторых генетических манипуляциях, которые превращают кровососущих самок желтолихорадочного комара в обычных безвредных самцов этого вида.
ToDay News Ufa 08:08
Общество
Препарат от коронавируса может появиться в аптеках в июле
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле.
Моя Москва.онлайн 09:15
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Политика
В Германии призвали доказать России свою обороноспособность
Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, заявила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit.
Взгляд.ру 13:52
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений
Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса".
Уралинформбюро 12:46
Футбол
В Италии планируют разрешить болельщикам посещать стадионы с сентября
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что ведомство работает над вопросом возвращения болельщиков на стадионы в сентябре.
Матч ТВ 12:22
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
Военное дело 03:01
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Футбол
Новиков: после замен преимущество «Динамо» над «Уфой» стало глобальнее
Преимущество "Динамо" над "Уфой" стало более явным после замен, сделанных в перерыве матча, заявил главный тренер московского футбольного клуба Кирилл Новиков.
РИА Новости 13:53
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Футбол
Форвард Гайч подписал контракт с ЦСКА
Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, Матиас Фавано сообщил, что игрок переходит в ЦСКА.
Спорт-Экспресс 02:16