Энергетика

Piter.tvPiter.tv«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления. Об этом рассказал глава департамента 817 Алексея Андреева.
Читать в источнике
Комментировать305

Подробнее о событии

Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления

Финмаркет14 июля в 11:23

«Газпром» окончательно решил повысить цены в России

Lenta.ru14 июля в 13:10

В России повысят цены на газ

URA.Ru14 июля в 12:01

«Газпром» повышает цену на газ для населения

Газета.Ruвчера в 03:10

«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято

ПРАЙМ14 июля в 11:21

Цены на газ проиндексируют в России

Народные новости14 июля в 10:59

«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

Экономика сегодня14 июля в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Экономика

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
РИА Новости 10:41
21
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4K
Происшествия

В отношении двух сотрудников «Матросской Тишины» возбуждено дело о взятках на 5 млн рублей

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган, где в отношении сотрудников СИЗО - старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
ТАСС 12:01
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета 09:10
271
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
575
Политика

Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»

Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Радио Sputnik 10:26
54
Космос

Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе

В прошлом году специалисты предположили, что девятая планета в Солнечной системе является первичной чёрной дырой, размер которой довольно мал, не превышает и мяча.
ToDay News Ufa 06:41
9
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
1,6K
Энергетика

ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
Известия 13:07
207
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
169
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
31
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
324
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
59
Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Pravda.Ru 12:22
15
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
3
Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
15
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
156
Футбол

«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 13:03
Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
135
Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
Футбол

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Политика

США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний

США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
185
Киберспорт

Rodjer покинул HellRaisers и стал свободным агентом

Владимир «Rodjer» Никогосян, выступавший за HR с марта 2020 года, покинул клуб и стал свободным агентом.
Cyber.sports.ru 13:15
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
1,1K
Технологии

Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ

27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
785
Происшествия

Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми

Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года четырех обвиняемых в торговле детьми: Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», Анисимова Кирилла и Емашева Р.В. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 16 июля.
Известия 13:30
205
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
1,2K
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
138
Технологии

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
3
Здоровье

В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса

Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом.
Evo-rus.com 10:33
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное