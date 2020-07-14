"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления. Об этом рассказал глава департамента 817 Алексея Андреева.

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

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