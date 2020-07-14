Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 12

Футбол «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 27

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник. 2,3K

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 78

Политика Мишустин 17 июля примет участие в заседании Евразийского межправсовета Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает в четверг, 16 июля, «РИА Новости» со ссылкой на правительство РФ.

Общество Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах «Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте. 4

Космос Спасительный астероид Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 107

Футбол Локомотив — ЦСКА 2:1 ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.

Здоровье Во Владимирской области сняли запрет на плановую госпитализацию Постановление, подписанное заместителем главного государственного санитарного врача по Владимирской области, снимает с 17 июля запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа. 4

Шоу-бизнес Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. 840

Армия и оружие Озвучена причина обострения армяно-азербайджанского конфликта В Азербайджане звучали требования начать войну с Арменией накануне столкновений на армяно-азербайджанской границе, заявил армянский посол в России Вардан Тоганян в беседе с корреспондентом принадлежащего Григорию Березкину издания РБК. 1

Общество Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней. 3

Общество Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2 Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков. 2

Политика Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.